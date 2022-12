POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Goethestraße - 3.000 Euro Schaden

Radolfzell (ots) - Eine qualmende Heizdecke hat am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz im Keltenweg ausgelöst. Vermutlich aufgrund Überhitzung fing die elektronische Heizdecke einer 90-jährigen Frau an zu qualmen, wodurch ein Rauchmelder in der Wohnung auslöste. Bei Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 18 Helfern ausrückte, hatte die Bewohnerin ...

