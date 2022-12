Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Qualmende Heizdecke löst Feuerwehreinsatz aus

Radolfzell (ots)

Eine qualmende Heizdecke hat am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz im Keltenweg ausgelöst. Vermutlich aufgrund Überhitzung fing die elektronische Heizdecke einer 90-jährigen Frau an zu qualmen, wodurch ein Rauchmelder in der Wohnung auslöste. Bei Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 18 Helfern ausrückte, hatte die Bewohnerin ihre Wohnung bereits verlassen. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin zur weiteren Untersuchung und Beobachtung in ein Krankenhaus. Die noch schwelenden Überreste der Heizdecke und die angesengte Matratze wurden durch die Wehrmänner aus der Wohnung gebracht und die Räume anschließend durchgelüftet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

