POL-MA: Mannheim - Starke Rauchentwicklung aus Mehrfamilienhaus PM Nr. 2

Mannheim (ots) - Am 06.08.2022 kam es gegen 00:13 Uhr zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr in einem Mehrfamilienhaus in der Schwetzingerstadt. Vermutlich durch nicht richtig gelöschte Zigaretten, welche unachtsam in einen Blumenkübel gesteckt wurden, geriet der Balkon eines Wohnhauses in Brand, von dem aus das Feuer auf weitere darunterliegende Balkone übergriff. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus selbst ...

mehr