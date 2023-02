Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisert verunfallt - Ehepaar schwerverletzt

Kall (ots)

Am Samstagnachmittag (04.02.2023) ist ein 37-Jähriger aus Belgien mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hat er sich und seine Ehefrau schwer verletzt.

Gegen 17:50 Uhr fuhr der 37-Jährige auf der L206 in Richtung Kall. Kurz vor der Einmündung der K32 kam er aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die leicht ansteigende Böschung, die ihn schließlich über die Einmündung der K32 katapultierte. Der Pkw dreht sich, prallte noch gegen ein Verkehrszeichen und landete schließlich hinter der Einmündung in einem tiefergelegenen Graben auf der Seite.

Der 37-Jährige und seine mit Fahrzeug befindliche 36-jährige Ehefrau konnten erst mit Hilfe der Feuerwehr auf dem Pkw befreit werden. Sie kamen schwerverletzt ins Krankenhaus.

Da bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde dem 37-Jährigen eine Blutproben entnommen. Der Pkw wurde sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15000,-EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell