POL-KA: (KA) Bruchsal - Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Karlsruhe (ots) - Eine 61-Jährige wurde bei einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Autobahn 5 Höhe Ettlingen in Richtung Norden bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein 25-Jähriger Fahrer eines Opels am Stauende auf einen Honda auf. Aufgrund des Aufpralls wurde der Honda auf ein weiteres Fahrzeug und in der Folge gegen eine angrenzende Betonwand geschoben. ...

mehr