Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Reisende und Jugendliche belästigt

Mannheim (ots)

In der Nacht auf Montag (10. Oktober) belästigte ein 37-jähriger deutscher Staatsbürger am Hauptbahnhof Mannheim mehrere Reisende und zwei junge Frauen. Der Mann wurde letztlich in Gewahrsam genommen.

Gegen 00:20 Uhr machten mehrere Reisende die Beamten der Bundespolizei am Hauptbahnhof auf den Tatverdächtigen aufmerksam. Der Mann hatte zuvor oberkörperfrei sein Gesäß gegenüber den Reisenden entblößt und diese durch sein Verhalten belästigt.

Beim Antreffen des Tatverdächtigen wiesen die Beamten ihn auf sein Fehlverhalten hin. Da der 37-Jährige angab auf dem Heimweg zu sein, wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Circa zwei Stunden später erhielten die Bundespolizisten die Information, dass es soeben in der Nähe des Mannheimer Hauptbahnhofes zur sexuellen Belästigung zweier junger Frauen gekommen sei. Es stellte sich heraus, dass es sich erneut um den bereits bekannten 37-jährigen Tatverdächtigen handelte. Ersten Erkenntnissen zufolge berührte der Mann die Geschädigten mehrfach unsittlich gegen deren ausdrücklichen Willen. Außerdem zeigte er den verbotenen "Hitlergruß". Die beiden 17- und 18-jährigen Geschädigten wandten sich daraufhin hilfesuchend an den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, welcher die Bundespolizei verständigte.

Die Beamten nahmen den 37-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von 2,18 Promille. Aufgrund seines Verhaltens und zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Den 37-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger oder terroristischer Organisationen sowie der sexuellen Belästigung.

