Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.02.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Langjähriger Revierleiter in den Ruhestand verabschiedet

Nach fast 14 Jahren an der Spitze des Polizeireviers Heilbronn, wurde Polizeidirektor Thomas Nürnberger am Montag, den 27. Februar 2023, im Rahmen einer Feierstunde mit musikalischer Begeleitung durch das Blechbläserqunintett des Landespolizeiorchesters im Foyer des Neubaus des Polizeipräsidiums Heilbronn offiziell von Polizeipräsident Frank Spitzmüller in den Ruhestand verabschiedet. Thomas Nürnberger tritt im Alter von 60 Jahren nach über 43 Jahren im Dienst der Polizei seine Pension an.

In seiner Ansprache würdigte Polizeipräsident Spitzmüller die Leistungen des Polizeidirektors. Die täglichen Herausforderungen, die im personalstärksten Revier im Präsidiumsbereich gegeben sind, hat der Revierleiter mit Bravour gemeistert und mit seinem Team bewältigte er zahlreiche Einsätze, wie Demonstrationen, Versammlungen und Veranstaltungen, darunter die Bundesgartenschau 2019, erfolgreich. Thomas Nürnberger stand in regelmäßigem Kontakt zur Stadt Heilbronn, der Justiz, benachbarten Blaulichtorganisationen und vielen weiteren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern und war dadurch ein wichtiges Bindeglied. Durch seinen Ruhestand entsteht hier eine Lücke, die nur schwer zu schließen sein wird. Mit 140 Heilbronner Kolleginnen und Kollegen sorgte Thomas Nürnberger für die Sicherheit von rund 78.300 Menschen in der Kernstadt sowie in den Stadtteilen Heilbronn-Sontheim und Heilbronn-Horkheim.

Bei der Feierstunde zur Verabschiedung in den Ruhestand dankten nach der Begrüßung der stellvertretenden Leiterin der Schutzpolizeidirektion, Polizeidirektorin Eva Weispfenning, auch Bürgermeisterin Agnes Christner und der Personalratsvorsitzende Jörg Reutter in ihren Grußworten dem ehemaligen Revierleiter Nürnberger für seinen Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell