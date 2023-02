Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn/Jagsthausen/Neckarsulm/Öhringen: In drei Fällen Geld und Schmuck durch "Schockanrufer" erbeutet

Am Montag kam es wieder vermehrt zu "Schockanrufen" in Heilbronn und im Heilbronner Landkreis. Bei drei der Anrufe konnten die Betrüger ihre Opfer von einer Notlage eines Angehörigen überzeugen und erbeuteten jeweils Bargeld und Schmuck. Gegen 10.30 Uhr erhielt ein 88-Jähriger in Jagsthausen einen betrügerischen Anruf. Im Glauben, dass sein Sohn einen tödlichen Unfall verursacht habe, übergab der Senior gegen 14.30 Uhr vor dem Krankenhaus in Öhringen einen fünfstelligen Eurobetrag und Schmuck an einen Kurier.

Am Montagmittag zwischen 14 Uhr und 15.45 Uhr wurde eine 79-Jährige in Neckarsulm Opfer der Bande. Sie übergab im Crailsheimer Weg Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro an einen Abholer. Dieser wird wie folgt beschrieben: - Circa 25 Jahre alt - Circa 1,76 Meter groß - Schlank - Schwarze, kurze Haare - Trug eine dunkle Schildmütze, einen olivgrünen Anorak, Jeans und auffallend weiße Turnschuhe mit weißen Schnürsenkeln

Am Abend gegen 17.30 Uhr erhielt ein Ehepaar im Alter von 74 und 76 Jahren in Heilbronn-Neckargartach einen Anruf der Betrüger. Ihnen wurde durch einen falschen Polizeibeamten eine Notlage der Enkelin vorgetäuscht. Die Betrüger suggerierten der Ehefrau, dass die Enkelin einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun in Haft wäre. Durch die Zahlung einer Kaution könne man dafür sorgen, dass sie auf freien Fuß entlassen würde. Die Seniorin war von der Echtheit des Anrufs überzeugt und veranlasste ihren Ehemann, gegen 19 Uhr, zu einer Übergabe von Schmuck und Bargeld im hohen fünfstelligen Eurobereich. Der 76-Jährige übergab die Wertsachen gegen 19.15 Uhr in der Heilbronner Lohtorstraße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zu den unterschiedlichen Tatzeiten an den jeweilgen Übergabeorten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Abholern geben können, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, zu melden.

Heilbronn: E-Zigaretten und Bargeld aus Geschäft gestohlen - Zeugen gesucht

Circa 30 E-Zigaretten, Bargeld und eine Dose eines Energy Drinks erbeutete eine bisher unbekannte männliche Person am Montagabend in Heilbronn. Der Mann verschaffte sich gegen 21.45 Uhr über ein bereits defektes und provisorisch gesichertes Schaufenster Zutritt zu dem Geschäft in der Nordbergstraße und entwendete die Gegenstände und das Geld. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach räuberischem Diebstahl gesucht

Ein Unbekannter raubte einem 28-Jährigen am Samstagnachmittag in Heilbronn Bargeld. Der Beraubte hielt sich gegen 13.30 Uhr zusammen mit einem weiteren Mann im Bereich der Lohtorstraße in Heilbronn auf. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der Täter als Beifahrer in einem blauen Seat Ibiza vor, stieg aus und sprach die Männer an. Er gab sich wohl als Polizeibeamter aus und wollte den 28-Jährigen kontrollieren, konnte sich aber nicht ausweisen, weshalb sich dieser abwendete. Daraufhin soll der Täter ihn gestoßen und ins Gesicht geschlagen haben. Als der 28-Jährige zu Boden fiel, verlor er einen Ausweis, sein Mobiltelefon und Bargeld. Sein Begleiter hob das Mobiltelefon sowie den verlorenen Werksausweis auf. Das Geld nahm der Täter an sich. Als der 28-Jähriger versuchte dieses zurückzuerlangen, erhielt er einen erneuten Schlag ins Gesicht. Der Täter stieg dann wieder in den Seat und fuhr mit seinem Fahrer in Richtung Lammgasse davon. Beim Fahrer soll es sich um einen 31 bis 32 Jahre alten Mann mit korpulenter Statur, Vollbart und schwarzen Haaren handeln. Er trug einen braunen Wintermantel, eine schwarze Hose und braune Lederschuhe. Der Täter wird auf 25 bis 26 Jahre alt geschätzt, hatte dunkelblonde Haare, die an der Seite kurz geschnitten waren und einen Bart, der zu einem dünnen Streifen rasiert war. An der linken Augenbraue hatte er einen "Cut". Bei der Tat trug er einen schwarzen Pullover, eine braune Hose und weiße Schuhe. Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter sowie seinem Fahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Heilbronn: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 30-jähriger Fahrradfahrer am Montagabend bei einem Unfall in Heilbronn zu. Gegen 17 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem BMW Mini die Sontheimer Landwehr in Fahrtrichtung Sontheimer Straße. An der Einmündung zur Merkurstraße bog der Mann nach rechts ab. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den in gleicher Richtung auf dem Fahrradweg fahrenden 30-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrradfahrer prallte zunächst gegen den BMW und stürzte in der Folge auf die Fahrbahn. Die Verletzungen die er sich bei dem Sturz zuzog mussten anschließend in einem Krankenhaus versorgt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Heilbronn: Bargeld aus Wohnung gestohlen

Die Abwesenheit der Eigentümer nutzten Einbrecher in der letzten Woche in Heilbronn. Zwischen Sonntag, 19. Februar und Montag, 27. Februar gelangten der oder die Täter über ein Fenster im Erdgeschoss in das Schlafzimmer der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Haydnstraße. Hier wurden mehrere Schränke durchsucht und Geldkassetten mit Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Neckarsulm-Amorbach: Einbruch in Apotheke - Wer hat was gesehen?

Am frühen Dienstagmorgen wurde eine Apotheke in Neckarsulm-Amorbach Ziel von Einbrechern. Gegen 2 Uhr verschafften sich mindestens zwei Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude im Frankenweg. Im Inneren wurden im Anschluss alle Kassen geöffnet und das darin befindliche Bargeld in unbekannter Höhe entnommen. Im hinteren Bereich der Apotheke rissen die Täter einen Tresor aus der Verankerung und nahmen diesen im Ganzen mit. Für den Abtransport des Tresors nutzen die Unbekannten vermutlich eine blaue Sackkarre und anschließend ein Fluchtfahrzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, in Verbindung zu setzten.

Langenbrettach: Einfamilienhaus wurde Ziel von Einbrechern

Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Einbrecher am Montag in Langenbrettach-Brettach. Der oder die Unbekannten verschafften sich zwischen 10.30 Uhr und 20.45 Uhr vermutlich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Franz-Häfelin-Straße. Im Inneren wurden im Anschluss alle Räume im Erdgeschoss und im Obergeschoss durchsucht. Der oder die Täter öffneten die Schränke, Taschen und Behältnisse im Haus. Anschließend entkamen der oder die Einbrecher unerkannt über die Terrassentüre. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 700 Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

A6/Bretzfeld: Sattelzug-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Ein Sattelzug-Lenker verursachte am Montagabend einen Unfall auf der Autobahn 6 bei Bretzfeld und flüchtete im Anschluss. Gegen 20.30 Uhr soll der Fahrer oder die Fahrerin zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und Öhringen mit seinem oder ihrem Sattelzug auf der rechten Spur unterwegs gewesen sein und hierbei zu weit auf die Spur eines auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden 39-Jährigen in seinem Seat gekommen sein. Der Seat-Fahrer wich dem Lkw nach links aus und touchierte hierdurch den Audi eines 25-Jährigen der den linken Fahrstreifen befuhr. Der 39-Jährige versuchte noch den Lenker des Sattelzugs auf den Unfall aufmerksam zu machen, konnte ihn oder sie aber nicht zum Anhalten bewegen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können. Sie werden gebeten, sich beim der Verkehrspolizei Weinsberg, Telefon 07134 5130, zu melden.

A81/Eberstadt: Eisplatte von Sattelzug gefallen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine von einem Sattelzug herabfallende Eisplatte am Montagmorgen bei Eberstadt. Ein 59-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes gegen 10.15 Uhr die Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart, als sich am Ende des Tunnel Hölzern eine Eisplatte von einem Sattelzug löste und auf der Frontscheibe des Pkws einschlug. Der Lenker des Sattelzugs setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei Weinsberg sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

