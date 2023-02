Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.02.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Festnahmen nach Schockanruf

Zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren wurden am Freitagmittag, den 24. Februar 2023, nach einem sogenannten "Schockanruf" in Weikersheim durch die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim festgenommen. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, Mitglieder einer Bande zu sein, die insbesondere ältere Menschen mittels Telefonanrufen systematisch betrügt.

Bereits am Donnerstag, den 23. Februar 2023, täuschten Unbekannte einer 74-Jährigen eine Notlage ihrer Tochter vor und brachten die Angerufene so dazu, ihnen Bargeld im fünfstelligen Eurobereich zu übergeben. Gegen 18.50 Uhr klingelte das Telefon der 74-Jährigen an ihrer Anschrift in Weikersheim. Es meldeten sich eine weibliche und eine männliche Person. Die Frau gab sich als Tochter der 74-Jährigen aus und der Mann als Staatsanwalt. Beide behaupteten, dass die Tochter der Seniorin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Bei diesem Unfall sei eine Person getötet worden und eine Gefängnisstrafe könne nur durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden. Die 74-Jährige übergab daraufhin zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen unbekannten Mann im Falkenweg in Weikersheim. Als kurze Zeit später der Sohn der Geschädigten von dem Sachverhalt erfuhr, erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei. Am nächsten Morgen meldeten sich die Betrüger erneut bei der Seniorin und teilten ihr mit, dass die am Vortag bezahlte Kaution nicht ausreichen würde und verlangten die Übergabe eines weiteren fünfstelligen Eurobetrags. Die von der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim auf dieses Szenario vorbreitete 74-Jährige ging in dem mehrere Stunden andauernden Telefonat zum Schein auf die Forderungen ein, weshalb es am Nachmittag zu einer erneuten Geldübergabe kommen sollte. Nachdem die Seniorin das Geld an eine junge Frau übergeben hatte, konnte die 14-jährige Abholerin durch die Polizei festgenommen werden. Zuvor hatte das Mädchen versucht sich durch Flucht der Festnahme zu entziehen und in einen unweit entfernt abgestellten Pkw einzusteigen. Sowohl der Fahrer des PKWs als auch ein weiterer 14-jähriger Insasse wurden ebenfalls festgenommen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Fahrer mutmaßlich nicht tatbeteiligt war, weshalb er wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Die beiden 14-jährigen Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Samstag, den 25. Februar 2023, beim Amtsgericht Ellwangen haftrichterlich vorgeführt. Hierbei wurde der Haftbefehl gegen den männlichen Jugendlichen erlassen und gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der Haftbefehl gegen die 14-Jährige wurde in Vollzug gesetzt und die Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell