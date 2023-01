Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Diebstähle von Geldbörse

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen und Harpstedt: Diebstähle von Geldbörsen

Am Samstag kam es in Wildeshausen zu zwei Diebstählen von Geldbörsen. So wurde im ALDI-Markt an der Dr.-Dürr-Straße gegen 11:55 Uhr einer älteren Dame die Geldbörse entwendet. Beim ALDI-Markt an der Harpstedter Straße kam es zu einer geleichgelagerten Tat gegen 12:30 Uhr, wo ein älterer Herr bestohlen wurde. Gegen 13:00 Uhr kam es dann in Harpstedt beim ALDI-Markt an der Wildeshauser Straße zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einer an einem Einkaufwagen gehängten Handtasche einer älteren Dame. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell