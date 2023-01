Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Aufwendige Suchmaßnahmen nach einer vermissten Person in Kirchseelte

Delmenhorst (ots)

Auch am Samstag, 28. Januar 2023, wurde noch weiter nach der vermissten 84-Jährigen gesucht. Dabei kam auch nochmal ein Mantrailer-Hund zum Einsatz. Diese Suche wurde gegen 15:00 Uhr erfolglos abgebrochen.

Wenig später wurde die Frau leblos auf einem Grundstück in Klosterseelte gefunden. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

+++ Ergänzung von Freitag, 27. Januar 2023, 19:00 Uhr +++

Die Suche nach der vermissten 84-Jährigen wurde mit Einbruch der Dunkelheit abgebrochen - leider erfolglos.

Seit dem frühen Morgen von Freitag, 27. Februar 2023, ist mit einem Großaufgebot nach der dementen und orientierungslosen Frau gesucht worden. Sie hatte am Vorabend gegen 22:00 Uhr die Pflegeeinrichtung in Kirchseelte verlassen. An der Suche waren neben der Polizei auch viele Einsatzkräfte von Freiwilligen Feuerwehren beteiligt. So suchten unter anderem 160 Einsatzkräfte aus allen sechs Ortswehren der Samtgemeinde Harpstedt nach der Frau. Von ihnen gehören 13 der Drohneneinheit der Kreisfeuerwehr des Landkreises Oldenburg an. Sie wurden von weiteren 20 Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr aus Stuhr-Fahrenhorst unterstützt. Zusätzlich waren zehn Flächensuchhunde der Rettungshundestaffel Weser-Ems und der Johanniter mit insgesamt 21 Hundeführern im Einsatz.

Eine Fortsetzung der Suche mit einem ähnlichen Großaufgebot ist nicht geplant. Die Aussicht, die Frau nach dann zwei Nächten im Freien noch wohlbehalten anzutreffen, ist nicht vielversprechend.

+++ Ergänzung von Freitag, 27. Januar 2023, 13:00 Uhr +++

Seit dem frühen Vormittag von Freitag, 27. Januar 2023, wird wieder mit einem Großaufgebot nach der vermissten 84-Jährigen gesucht.

Neben einer Vielzahl an Polizeibeamten beteiligen sich auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Kirchseelte und Klosterseelte, die Drohneneinheit der Kreisfeuerwehr des Landkreises Oldenburg und Flächensuchhunde der Rettungshundestaffeln Oldenburg und Lemwerder an den Suchmaßnahmen. Zwischenzeitlich war auch der Polizeihubschrauber im Einsatz.

Bislang konnte die vermisste Frau noch nicht gefunden werden. Wer Hinweise zum Verbleib der 84-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

+++ Erste Pressemitteilung von Freitag, 27. Januar 2023, 09:00 Uhr +++

Seit Donnerstag, 26. Januar 2023, 22:00 Uhr, gilt eine 84-jährige Frau aus einer Pflegeeinrichtung in Kirchseelte als vermisst. Nachdem die Suche nach der Frau in der Einrichtung in der Straße "Auf dem Bandel" erfolglos blieb, wurde die Polizei verständigt.

Noch in der Nacht wurde die Suche nach der 84-Jährigen auf benachbarte Grundstücke und Höfe ausgeweitet. Dabei waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr, unter anderem mit einer Drohnengruppe, und ein sogenannter Mantrailer-Hund im Einsatz. Eine Unterstützung durch einen Hubschrauber war aufgrund der schlechten Sicht- und Wetterbedingungen nicht möglich. Aus demselben Grund musste die Suche um 03:30 Uhr unterbrochen werden.

Für die demente und orientierungslose Frau besteht Lebensgefahr. Sie ist den widrigen äußeren Bedingungen nur leicht bekleidet ausgesetzt. Die 84-Jährige

- ist ungefähr 168 cm groß - hat graue Haare - trägt eine blaue Schlafanzughose mit einem weißen Oberteil - und schwarze Schuhe

Die Suche nach der Frau wird aktuell fortgesetzt. Wer Hinweise zum Verbleib der vermissten Person geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen oder den Notruf zu wählen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell