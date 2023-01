Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Körperverletzung

Delmenhorst (ots)

Sonnabend, 28.01.2023, gegen 11:00 Uhr

Delmenhorst, Pappelstraße/Einmündung zur Eichenstraße Zur Vorfallszeit kam es zu einer Körperverletzung, bei der ein 47-jähriger Delmenhorster aus bisher unbekannten Motiven eine 53-jährige Frau angriff. Die 53-jahrige ging mit ihrem Hund spazieren, wobei sie ihre Hundeleine lose in der Hand hielt. Der 47-jährige, der kurz zuvor aus einem Taxi ausgestiegen war, ging unvermittelt auf die Frau zu und pöbelte sie an. Dann schlug er auf sie ein, nahm ihr die Hundeleine weg und schlug auch damit auf sie ein. Der Taxifahrer, der den Mann kurz zuvor abgesetzt hatte, kam der Frau zur Hilfe und konnte so offenbar Schlimmeres verhindern. Ein weiterer Taxifahrer brachte den Mann zunächst vom Tatort weg. Kurz darauf wurde der 47-jährige von der Polizei angetroffen. Der Mann stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde er in die geschlossene Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die 53-jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Sie erlitt Prellungen und Schürfwunden.

