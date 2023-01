Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 14-Jährige aus Langenhagen wohlauf in Osnabrück angetroffen

Hannover (ots)

Seit Montag, 23.01.2023, hat das Polizeikommissariat Langenhagen nach einer 14-Jährigen aus Langenhagen gesucht. Die Jugendliche verließ die elterliche Wohnung und kehrte nicht mehr dorthin zurück. Aufgrund der Minderjährigkeit der Vermissten konnte die Polizei eine mindestens latent eingehende Eigengefährdung nicht ausschließen (wir haben berichtet).

Am Donnerstagabend, 26.01.2023, wurde die Jugendliche gegen 21:20 Uhr nach einem Hinweis durch die Polizei in Osnabrück wohlauf angetroffen. Die 14-Jährige wurde dem zuständigen Jugendamt in die Obhut übergeben.

Die Polizei bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern, die die Suche unterstützt haben.

Die Ursprungsmeldung samt Fotos musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell