POL-H: Zeugenaufruf: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen in Hannover-Vahrenwald

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 25.01.2023, sind ein Kind und eine erwachsene Frau bei einem Auffahrunfall leicht verletzt worden. Zwei hintereinanderfahrende Pkw waren miteinander kollidiert, nachdem ein vorausfahrender dunkler SUV eine Vollbremsung durchgeführt hatte. Die Polizei sucht nun nach Beobachtern des Unfalls und insbesondere nach dem Fahrer des SUV als wichtigen Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Unfall gegen 18:35 Uhr auf der Vahrenwalder Straße in Höhe der Hausnummer 42. Aus bislang ungeklärter Ursache bremste ein Mann dort mit seinem dunklen SUV Mercedes bis zum Stillstand ab. Eine 34-jährige Hannoveranerin, welche sich mit ihrem Opel Adam unmittelbar hinter dem Geländewagen befand, konnte noch rechtzeitig bremsen und somit einen Zusammenstoß verhindern. Hinter der Frau fuhr ein 40-Jähriger aus Neustadt am Rübenberge mit seinem Opel Astra, welchem es nicht mehr gelang, sein Fahrzeug rechtzeitig zu stoppen. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Opel. Der bislang unbekannte SUV-Fahrer stieg noch aus seinem Fahrzeug aus, schaute kurz und fuhr anschließend davon. Neben der 34-jährigen Frau, welche zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste, wurde auch das 11-jährige Kind, welches im Pkw des Neustädters mitfuhr, leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird mit circa 7000 Euro beziffert.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden Opel-Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles. Zeugen, die Hinweise zum Pkw, Unfallgeschehen, zur fahrenden Person und zur Situation, die eine Vollbremsung nötig machte geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. Insbesondere der Fahrer des SUV als wichtiger Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. /aw, bo

