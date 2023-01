Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 17-Jähriger mit Messer bedroht - Wer kann Hinweise auf den Tatverdächtigen geben?

Hannover (ots)

Nach einer versuchten schweren räuberischen Erpressung bittet die Polizei Hannover die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter. Der bislang Unbekannte hatte im Oktober 2022 einen 17-Jährigen mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Während der Tat konnte ein Begleiter des 17-Jährigen ein Bild des Täters anfertigen.

Nach ersten Erkenntnissen des Polizeikommissariats Südstadt trafen der 17-Jährige und ein 14 Jahre alter Freund am 15.10.2022 zwischen 19:50 Uhr und 20:40 Uhr in der Richard-Lattorf-Straße im Stadtteil Ahlem auf den Täter. Dieser habe den 17-Jährigen nach Geld gefragt. Der Jugendliche erwiderte, dass er kein Geld dabeihabe und in Ruhe gelassen werden wolle. Im weiteren Verlauf zückte der Täter ein Messer und drohte dem Jugendlichen mit Gewalt, sollte er kein Geld herausgeben. Die beiden Jugendlichen flüchtete daraufhin in einen nahegelegenen Imbiss, während sich der Täter in unbekannte Richtung entfernte.

Der Täter wird als etwa 20 Jahre alt und 1,85 Meter groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Gesuchte kurze schwarze Haare sowie eine schwarze Jacke.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3217 zu melden. /ram, nash

