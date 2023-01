Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Tageswohnungseinbruch +++ Schwerer Diebstahl aus Container

Delmenhorst (ots)

Tageswohnungseinbruch

Am 27.01.2023, zwischen 16:00 Uhr - 19:00 Uhr, kam es im Zedernring in Brake zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufbrechen einer Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten dieses offensichtlich nach Wertgegenständen. Diebesgut konnte aber nicht erlangt werden und die Täter flüchteten unerkannt. Wer Hinweise in der Sache geben kann, setze sich bitte mit der Polizei Brake unter 04401-9350 in Verbindung.

Schwerer Diebstahl aus Container

In der Nacht vom 26.01. - 27.01.2023 wurden in der Weserstraße in Brake zwei Container durch unbekannte Täter aufgebrochen, die auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes abgestellt waren. Aus den Containern wurden einige Elektrogräte entwendet. Da es sich hierbei aber ausnahmslos um Altgeräte/Elektroschrott handelte, kann zu Schadenshöhe bisher keine Angaben gemacht werden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, setze sich bitte mit der Polizei Brake unter 04401-9350 in Verbindung.

