Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung, Unfallflucht

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst, Moorkampstraße

Sonnabend, 28.01.2023, gegen 00:50 Uhr

Ein 30-jähriger aus Rumänien befährt die Moorkampstraße in Fahrtrichtung Adelheider Straße. In Höhe der BAB-Unterführung überholt der 30-jährige innerhalb ein er 30-km/h-Zone ein mit einer angepassten Geschwindigkeit fahrendes Taxi, verliert dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer prallt mit seinem KIA Picanto zunächst gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter (Mercedes-Vito) und kommt anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Dort stößt das Fahrzeug gegen einen Grundstückspoller sowie eine Laterne - beide werden aus der Verankerung gerissen. Beim Unfall wird der 19-jährige Beifahrer aus Delmenhorst leicht verletzt. Der KIA des Unfallverursachers sowie der abgestellte Transporter werden beschädigt, wobei der KIA nicht mehr fahrbereit ist und abgeschleppt werden muss. Unmittelbar nach dem Unfall steigen drei Personen aus dem Fahrzeug und flüchten zu Fuß. Im Rahmen einer Sofortfahndung kann der 30-jährige Fahrer bald darauf in der Nähe angetroffen werden. Da er unter Alkoholeinwirkung steht, wird ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wird sichergestellt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 10.000,- Euro

