POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Jugendlicher bei Verkehrsunfall in der Gemeinde Wardenburg schwer verletzt

Ein jugendlicher Fußgänger ist am Freitag, 27. Januar 2023, gegen 07:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Wardenburg schwer verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 41-jähriger Oldenburger mit einem BMW die Eichenstraße von Charlottendorf in Richtung der Straße "Lagerdamm". In Höhe der Straße "Holgenmoor" wollte ein 14-Jähriger aus der Gemeinde Wardenburg die Fahrbahn überqueren und wurde dabei vom Pkw erfasst. Der 14-Jährige wurde schwer verletzt, war aber durchgängig ansprechbar.

Vor Ort wurde er von einem Notarzt behandelt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

