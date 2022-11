POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in Harpstedt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Personen sind am Mittwoch, 23. November 2022, in ein Reihenhaus in der Deekenstraße in Wildeshausen eingebrochen. Die Polizei bitte um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von 16:30 bis 18:00 Uhr hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Bei der Suche nach Wertgegenständen fanden sie lediglich geringe Mengen ...

