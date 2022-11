Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in einen Kellerraum in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind in der Hermann-Ehlers-Straße in Wildeshausen in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 22. November 2022, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 23. November 2022, 14:00 Uhr, brachen sie ein Vorhängeschloss auf und verschafften sich so Zutritt zum Kellerraum. Sie entwendeten zwei Kanister mit Kraftstoff und einen Werkzeugkoffer. Der entstandene Schaden betrug etwa 300 Euro.

Wer verdächtige Personen in der Nähe gesehen hat, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei Wildeshausen aufzunehmen.

