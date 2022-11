POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Vorläufige Festnahme einer Person nach Kontrolle auf der Autobahn 1 im Bereich Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Dienstag, 22. November 2022, 11:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Der 57-jährige Mann aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr mit einem Pick-Up die Schönemoorer Straße in Richtung Schönemoor. Vor ihm fuhr eine 51-jährige Delmenhorsterin mit einem Audi. In Höhe der Lessingstraße wollte sie nach ...

