POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg wurde am Dienstag, 22. November 2022, 14:30 Uhr, eine Person leicht verletzt. Der 47-jährige Wardenburger befuhr mit einem VW die Oldenburger Straße in Richtung Ahlhorn. In Höhe des Busbahnhofs musste er vor einer roten Ampel halten. Ein 32-jähriger Mann aus Visbek stoppte seinen Transporter hinter dem VW. ...

