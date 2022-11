Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg wurde am Dienstag, 22. November 2022, 14:30 Uhr, eine Person leicht verletzt.

Der 47-jährige Wardenburger befuhr mit einem VW die Oldenburger Straße in Richtung Ahlhorn. In Höhe des Busbahnhofs musste er vor einer roten Ampel halten. Ein 32-jähriger Mann aus Visbek stoppte seinen Transporter hinter dem VW. Obwohl der Pkw des 47-Jährigen noch stand, fuhr der 32-Jährige an. Es kam zum Auffahrunfall.

Der 47-Jährige klagte anschließend über Schmerzen im Oberkörper und gab an, sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben zu wollen. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell