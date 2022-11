Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in der Gemeinde Ganderkesee +++ Vorläufige Festnahme dreier Tatverdächtiger

Delmenhorst (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am frühen Montag, 21. November 2022, gegen 04:15 Uhr, Taschenlampenschein in einer Kfz-Werkstatt in der Nutzhorner Landstraße in der Gemeinde Ganderkesee bemerkt. Sie vermutete einen Einbruch und wählte den Notruf.

Als Beamte der Polizei eintrafen, stellten sie fest, dass eine Werkstatttür aufgebrochen war. Im ersten Obergeschoss trafen sie auf einen 42-jährigen Mann. Vor der Werkstatt stand ein Pkw, in dem sich eine 31-jährige Frau und ihr 44-jähriger Lebensgefährte befanden. Zum Pkw gehörte ein Anhänger. Sowohl im Pkw als auch im Anhänger fanden die Beamten diverse Werkzeuge, Arbeitsgeräte und ein Baustellenradio, zu deren Herkunft beide Personen keine Angaben machten. Alle drei Personen wurden wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls vorläufig festgenommen.

Mit dem zwischenzeitlich erschienenen Betreiber der Werkstatt inspizierten die Beamten den Tatort. Zunächst wurde festgestellt, dass die aufgefundenen Werkzeuge, Arbeitsgeräte und das Radio zum Inventar der Werkstatt gehörten. Auf dem Gelände waren die Geldbehälter der Staubsauger- und Waschanlage aufgebrochen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der bereitstehende Anhänger zuvor in Delmenhorst und die am Pkw angebrachten Kennzeichen in Bremen entwendet wurden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die 31-jährige Frau am Nachmittag desselben Tages aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Die beiden Männer, die über keinen festen Wohnsitz verfügen, wurden am Dienstag, 22. November 2022, einem Haftrichter am Amtsgericht Delmenhorst vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ dieser einen Haftbefehl.

