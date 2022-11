POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachaschaden in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Montag, 21. November 2022, in Wardenburg in ein Reihenhaus eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von 06:50 bis 19:45 Uhr wurde ein Fenster des Hauses in der Straße "Auf dem Drohen" aufgehebelt. Im Gebäude wurden alle Räume durchsucht und dabei Schmuck und Bargeld entwendet. Wer ...

