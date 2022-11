Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Jaderberg

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Montag, 21. November 2022, 15:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Jaderberg verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 62-jährige Frau aus der Gemeinde Jade mit einem Pkw die Vareler Straße. In den Kreuzungsbereich in der Ortsmitte von Jaderberg fuhr sie bei grün zeigender Ampel ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw eines 50-Jährigen aus der Gemeinde Butjadingen, der von der Jader Straße in die Kreuzung eingefahren ist.

Durch den Zusammenstoß erlitten die 62-jährige Pkw-Fahrerin und ihr 66-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Am Lkw und Pkw entstanden Schäden in Höhe von 10.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

