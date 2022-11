POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Ahlhorn leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Aufmerksame Zeugen haben der Polizei am Sonntag, 20. November 2022, 13:50 Uhr, einen offensichtlich stark alkoholisierten Pkw-Fahrer auf der Straße "Huntetor" in Wildeshausen gemeldet. Beamte der Polizei trafen den Mann noch in unmittelbarer Nähe an. Er hatte deutliche Gleichgewichtsstörungen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert ...

