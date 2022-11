POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Montag, 21. November 2022, 00.45 Uhr, ein Wohnungsbrand in der Glatzer Straße in Hude gemeldet. Vor Ort stand ein Gartenhaus in Vollbrand. Das Feuer wurde von 90 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Hude, Altmoorhausen und Bookholzberg gelöscht. Der Sachschaden beträgt ungefähr 51.000 Euro. Zur Ermittlung der Brandursache wurde eine Beschlagnahme des ...

