POL-F: 221101 - 1251 Frankfurt - Sachsenhausen: Süßigkeitenraub an Halloween

Frankfurt (ots) - (fue) Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in die Wohnräume eines Anwesens in der Straße Am Steinberg ein. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, den 30. Oktober 2022, 13.00 Uhr und Montag, den 31. Oktober 2022, 20.50 Uhr. Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten neben Bargeld in Höhe von rund 4.000 EUR ...

