POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Gartenhauses in Hude

Delmenhorst (ots) - Am Sonnabend, 19.11.2022, kam es im Zeitraum 12:00-20:00 Uhr in Großenkneten zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. In beiden Fällen wurde die Abwesenheit der Bewohner genutzt, um sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu verschaffen. Während bei dem Haus im Stellmacherweg nichts entwendet wurde, wurden aus dem Haus in der Ahlhorner Straße ...

mehr