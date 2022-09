Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Verkaufswagen

Bochum / Wattenscheid (ots)

Ein noch nicht ermittelter Täter beraubte am 23. September (Freitag gegen 20 Uhr) die Mitarbeiterin eines Verkaufswagens - auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bochumer Ottostraße 43. Als die 63-jährige Mitarbeiterin den Wagen abschliessen und Feierabend machen wollte, wurde sie unerwartet im Rückenbereich geschubst. Ein Krimineller nahm ihre Handtasche an sich und entwendete Bargeld sowie persönliche Papiere der Frau. Die Suche auf dem Kundenparkplatz nach Zeugen für die Tat war bislang ohne Erfolg. Das Wattenscheider Regionalkommissariat (KK 34) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02327/963-8405 (0234/909-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell