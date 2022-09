Polizei Bochum

POL-BO: Raubversuch auf Parkplatzwächter - Trio flüchtet - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Bereits am 21. September (Mittwoch) kam es an der Rechener Straße 5 zu einem Raubdelikt. Gegen 15.30 versah ein Bochumer (79) Dienst im Kassenhäuschen des gebührenpflichtigen Parkplatzes. Drei Unbekannte stürmten in das Wachhaus und forderten unter Vorhalt eines Messers mit schwarzer Klinge Bargeld - das war insgesamt erfolglos - und durchsuchten dem Mann sogar nach seinem Autoschlüssel. Als die Kriminellen auch hier nicht zum Ziel kamen, rannten sie in unterschiedliche Richtungen davon. Wer kann sich an Beobachtungen erinnern? Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell