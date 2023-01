POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Tankbetrug an der A 1, Rasthof Wildeshausen +++ Pkw-Brand auf der A 1, Kreis Vechta

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Autobahnpolizei Ahlhorn: Tankbetrug an der A 1, Rasthof Wildeshausen +++ Pkw-Brand auf der A 1, Kreis Vechta

Pkw-Brand auf der A 1, Kreis Vechta

Am 28.01.2023 gegen 13:40 Uhr befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Friesoythe mit seinem VW Golf die A 1 im Bereich der Gemeinde Bakum in Fahrtrichtung Münster. Während der Fahrt vernahm er einen Knall und der Pkw wurde langsamer. Als er auf dem Pannenstreifen hielt, erkannte er im Bereich des Motors Rauchbildung und dann eine offene Flamme. Der Friesoyther konnte nur noch seine Tochter und den Hund in Sicherheit bringen, bevor der Pkw im vorderen Bereich in Vollbrand geriet. Die freiwillige Feuerwehr Emstek löschte den Pkw ab. Trotzdem entstand Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten wurde die A 1 in Richtung Osnabrück vollgesperrt, der Verkehr staute sich auf 5 km Länge zwischen den Abfahrten Cloppenburg und Vechta.

Tankbetrug an der A 1, Rasthof Wildeshausen Fahren ohne Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenem Transporter

Am 28.01.2023 gegen 20:15 Uhr wurde an der Tankstelle des Rasthofs Wildeshausen an der A 1, Richtung Osnabrück ein Transporter Citroen mit schwedischen Kennzeichen mit Diesel für ca. 170 Euro betankt. Ohne die Rechnung zu bezahlen, setzte der Täter seine Fahrt fort. Im Bereich Osnabrück konnte der Citroen angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer, ein 31-Jähriger aus Schweden, konnte sich nicht ausweisen und wurde vorläufig festgenommen. Im Laufe der Überprüfungen konnte die Identität des 31-Jährigen sowie seiner beiden Mitfahrerinnen festgestellt werden. Dabei kam heraus, dass der Schwede keinen Führerschein hatte und der Transporter aus Schweden dort auch nicht mehr zugelassen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet. Nach Vernehmung und Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der Schwede wieder entlassen.

