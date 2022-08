Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt in Unkel

Unkel (ots)

Im Rahmen einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle am 13.08.2022 gegen 02:20 Uhr in der Sebastianstraße in Unkel wurde bei einem 28-jährigen Fahrzeugführer aus Unkel Alkoholgeruch festgestellt. Eine Messung auf der Dienststelle ergab schließlich einen Wert von 1,1 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

