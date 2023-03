Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: PKW beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug am Dienstagmittag einen geparkten PKW in Öhringen und flüchtete anschließend. Eine 60-Jährige hatte ihren Mercedes gegen 12 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie gegen 17.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden in Höhe von circa 800 Euro fest. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Bretzfeld-Schwabbach: Baumaschinen von Firmengelände gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag hochwertige Baumaschinen von einem Firmengelände in Schwabbach. Der Besitzer hatte diese auf einem Autoanhänger im Hof des umzäunten Geländes in der Schwabenstraße am Montag gegen 20 Uhr gelagert. Als er dienstags gegen 7.30 Uhr zur Firma zurückkehrte stellte er fest, das Unbekannte in der Nacht ein Loch in den Zaun geschnitten hatten und die hochwertigen Maschinen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet hatten. Der oder die Täter müssen zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben. Dieses wurde vermutlich auf dem Feldweg hinter dem Firmengelände abgestellt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der gestohlenen Baumaschinen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bretzfeld, Telefon 07946 94000, zu melden.

