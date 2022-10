Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von Kabelrollen auf einer Baustelle

Essingen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 20.10.2022 und dem 24.10.2022 wurden auf einem Baustellengelände in der Straße In der Windblase in Essingen zwei Rollen mit Kabel im Gesamtwert von 2000 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

