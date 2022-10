POL-MFR: (1308) Pkw beschmiert - Zeugenaufruf

Zirndorf (ots) - Am späten Freitagabend (21.10.2022) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Zirndorf (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 23:00 Uhr stieg der Unbekannte über ein Fenster in das Haus in der Schulstraße ein und entwendete aus dem Badezimmer einen Lautsprecher ("Smart Speaker"). Im Anschluss daran ...

mehr