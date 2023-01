POL-MA: RÜCKNAHME Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 60-Jährigem

Mannheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter gelangte durch vorgetäuschte Mails und Fake-Anrufe an die Kontodaten der Geschädigten und legte damit eine sog. digitale Bezahlkarte an. Am 10. November 2022 bezahlte er mittels dieser Karte in einem Elektronikfachgeschäft in Hanau mehrere Artikel im Wert von über 2.000 EUR. Noch am selbe Tag begab sich der Täter ...

