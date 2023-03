Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen-Elsenz: Arbeitsmaschinen aus Transporter gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hochwertige Arbeitsmaschinen aus einem Transporter in Eppingen-Elsenz. Der 42-Jährige Besitzer hatte den Mercedes Vito am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Marktstraße abgestellt. Als er mittwochs gegen 8.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass die Schiebetüre des Firmenwagens geöffnet worden war. Der oder die Täter hatten sämtliche Arbeitsmaschinen samt zugehörige Koffer mitgenommen. Der Wert des Diebesguts liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Arbeitsmaschinen machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Leingarten-Großgartach: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Ein Einfamilienhaus in Leingarten-Großgartach wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Ziel von Einbrechern. Der oder die Unbekannten gelangten zwischen Dienstagabend, gegen 21 Uhr, und Mittwochmittag, gegen 14 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss ins Innere des Gebäudes in der Stuttgarter Straße. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten durchsucht und das Haus über die Terrassentüre wieder verlassen. Ob der oder die Täter etwas erbeuten konnten ist bisher noch unklar. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Betrüger erbeuten fünfstelligen Eurobetrag - Zeugen gesucht

An eine unbekannte Frau übergab ein Ehepaar am Mittwochnachmittag einen fünfstelligen Eurobetrag in Heilbronn. Zuvor hatten Betrüger den beiden am Telefon mitgeteilt, dass ihre Tochter einen tödlichen Autounfall verursacht habe und sie nun eine Kaution hinterlegen müssten. Ansonsten müsse ihr Kind in Untersuchungshaft bleiben. Im weiteren Verlauf hob das Ehepaar den geforderten Betrag bei einer Bank ab und übergab das Geld gegen 16 Uhr an die Unbekannte in der Olgastraße. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, zu melden.

