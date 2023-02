Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neßmersiel - Brand eines Wohnwagens

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Neßmersiel - Brand eines Wohnwagens

Am Dienstag, gegen 3.20 Uhr, wurde der Polizei ein Wohnwagenbrand auf einem Grundstück in der Störtebekerstraße in Neßmersiel gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Wohnwagen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren Dornum und Neßmersiel übernahmen die Löscharbeiten. Ein 65-jähriger Mann, der sich bei Ausbruch des Feuers in dem Wohnwagen aufgehalten hatte, wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber wenig später unverletzt verlassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass das Feuer fahrlässig verursacht wurde. Der Wohnwagen brannte vollständig aus. Durch das Feuer wurden bei einem angrenzenden Wohnhaus auch zwei Fensterscheiben beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell