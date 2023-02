Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Unfallflucht/Aurich - Nach Unfall geflüchtet/Aurich - Auto auf Parkplatz angefahren/Ihlow - Flucht nach Spiegelunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Hage - Unfallflucht

Am Montagmittag kam es in Hage zu einer Unfallflucht. In der Zeit von 12.10 Uhr bis 12.45 Uhr wurde ein blauer VW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Straße Am Edenhof beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Beschädigung von einer Tür eines daneben geparkten, derzeit unbekannten Autos stammt. Der Verursacher entfernte sich jedoch im Anschluss vom Parkplatz, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

In Aurich ist am Montag ein Unfallverursacher geflüchtet. In der Zeit von 9 Uhr bis 12.20 Uhr stieß ein derzeit unbekanntes Fahrzeug gegen einen weißen VW Polo auf dem Parkplatz eines Hotels in der Burgstraße. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt. Wer Hinweise hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Aurich - Auto auf Parkplatz angefahren

Am Montagnachmittag hat es in Aurich eine Unfallflucht gegeben. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit von 16.50 Uhr bis 17 Uhr gehen einen schwarzen Audi und entfernte sich danach unerlaubt. Unfallort ist der Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Straße Dreekamp. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215.

Ihlow - Flucht nach Spiegelunfall

Am Montagabend hat es in Ihlow eine Unfallflucht gegeben. Ein 19-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Auricher Straße, als ihm um 23.35 Uhr ein BMW entgegenkam. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der BMW-Fahrer nicht an das Rechtsfahrgebot, sodass die Außenspiegel beider Autos zusammenstießen. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt fort. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell