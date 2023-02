Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Scheibe von Pkw eingeschlagen/Norden - Autoreifen beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Scheibe von Pkw eingeschlagen

Am Wochenende wurde in Großefehn ein Auto beschädigt. In der Zeit von Freitag, 13 Uhr bis Montag, 8.20 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Ford Transits ein und entwendeten darin befindliche persönliche Gegenstände. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem umzäunten Gelände in der Industriestraße. Wer die Tat womöglich beobachtet hat oder sonstige Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 zu melden.

Norden - Autoreifen beschädigt

Unbekannte haben in Norden einen Autoreifen beschädigt. Der Tatzeitraum ist Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr. Der rote VW Up stand zu diesem Zeitpunkt in der Straße Stiekelkamp. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell