Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Rechtsupweg - Diebstahl von Baustelle/Aurich - Baucontainer angegangen/Hinte - Autos auf Betriebsgelände beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Rechtsupweg - Diebstahl von Baustelle

Über das Wochenende kam es in Rechtsupweg zu einem Diebstahl. Von einer Baustelle in der Hauptstraße entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, Werkzeug, unter anderem einen Tieflöffel. Das Diebesgut befand sich zum Tatzeitpunkt in einer angrenzenden Halle, die zur Baustelle gehört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Aurich - Baucontainer angegangen

In Aurich kam es am Wochenende zu Diebstählen aus Baucontainern. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, gewaltsam Zutritt zu mehreren Containern auf einer Baustelle in der Straße Dreekamp. Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Hinte - Autos auf Betriebsgelände beschädigt

Die Polizei bittet um Hinweise zu mehreren Vorfällen, die sich bereits in der Nacht zum vergangenen Dienstag, 14.02.2023, in der Gewerbestraße in Hinte ereignet haben. Unbekannte verschafften sich nachts gewaltsam Zutritt zu dem Gelände einer Autolackiererei. Auf dem Gelände fuhren die Täter nach ersten Erkenntnissen mit einem dort abgestellten VW Caddy umher, ehe sie mit diesem gegen Baumaterialien fuhren und fußläufig flüchteten. Ebenfalls in der Nacht wurden auf dem Gelände eines Autohandels die Scheiben eines Mercedes und eines Hyundai eingeschlagen. Ebenfalls in der Nacht verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Firmengelände einer Autolackiererei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

