Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Nach Unfall geflüchtet

Norden - Falsche Kennzeichen

Aurich - Beinaheunfall auf Kreuzung

Südbrookmerland - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Nach Unfall geflüchtet

In Norden kam es zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, einen blauen Renault. Dieser war zum Unfallzeitpunkt in der Alleestraße geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 in Verbindung zu setzen.

Norden - Falsche Kennzeichen

Sonntagfrüh hielten Polizisten ein Auto in der Heringstraße in Norden an. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Toyota falsche Kennzeichen angebracht waren. Gegen den 37-jährigen Autofahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Beinaheunfall auf Kreuzung

Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, wurden Polizeibeamte Zeugen eines Beinaheunfalls im Bereich der Pferdemarktkreuzung in Aurich. Eine 21-jährige Peugeot-Fahrerin fuhr auf der Großen Mühlenwallstraße in Richtung Pferdemarkt als die dortige Ampel auf Rot umschaltete. Sie missachtete das Rotlicht und fuhr in den Kreuzungsbereich. Nur durch eine Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß mit einem hellblauen Auto, welches aus der Norderstraße kam, knapp verhindert werden. Die Polizei sucht nun den Fahrer oder die Fahrerin des hellblauen Autos, bei dem es sich um eine Kompaktklasse gehandelt hat. Er oder sie möge sich bitte bei der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 melden.

Südbrookmerland - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Sonntag, gegen 14 Uhr, haben Polizeibeamte in der Ekelser Straße einen Motorradfahrer kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass der 18-jährige Fahrer nicht im Besitz einer nötigen Fahrerlaubnis und auch ein falsches Kennzeichen an der Yamaha angebracht war. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Aurich - Unfallflucht in der Friedhofstraße

In Aurich wird ein Unfallverursacher gesucht. In der Zeit von Donnerstag, 22 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, stieß ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen einen schwarzen BMW, welcher auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße abgestellt war. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Aurich - Unfallflucht in der Kiebitzstraße

Am Sonntag hat sich in Aurich eine Unfallflucht ereignet. In der Zeit von 8 Uhr bis 15.45 Uhr stieß ein derzeit unbekanntes Fahrzeug gegen einen blauen Seat Alhambra, welcher in der Kiebitzstraße geparkt war. Die hintere Stoßstange wurde beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

