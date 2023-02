Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Räuberische Erpressung

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Räuberische Erpressung

Zu einer räuberischen Erpressung kam es bereits am Freitagabend in Esens. Gegen 23 Uhr betrat in der Straße Herdetor ein bislang unbekannter Mann einen Kiosk. Unter Vorhalt eines Messers forderte er von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Er erbeutete eine dreistellige Summe und flüchtete fußläufig in Richtung des Kreisverkehrs. Die Frau blieb unverletzt. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Der mutmaßliche Täter wird beschrieben als etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er war mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer grauen Jogginghose bekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und der beschriebenen Person nimmt die Polizeistation Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell