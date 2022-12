POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: NACHTRAG zum Verkehrsunfall PKW gegen Brückengeländer. Fahrzeugführer bleibt unversehrt.

Oldenburg (ots) - ++Brand einer Ölheizung in einer Werkstatt++ Am 24.12.(Heiligabend)gg.20:10 Uhr gerät in einer Werkstatt/Garage in 26655 Westerstede OT: Hüllstede eine Ölheizung in Brand und löst einen Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren Westerstede, Linswege und Elmendorf aus. Die Anwohner werden durch ein Knallgeräusch auf den Brand aufmerksam und wählen den Notruf. Durch die sofort alamierten 40 ...

mehr