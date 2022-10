BPOL NRW: "Ich bin nur der Bruder!": Bundespolizei widerlegt Schutzbehauptung und nimmt Mann fest

Düsseldorf (ots) - Zwei Männer (23, 25) entwendeten im ICE 28 auf dem Weg von Frankfurt nach Düsseldorf am Donnerstagabend (27. Oktober) um 19.35 Uhr zwei Laptops. Landespolizisten auf privater Reise versetzten sich in den Dienst, nahmen die Diebe fest und übergaben sie an die Bundespolizei. Die 23- und 25-jährigen algerischen Staatsangehörigen entwendeten einem Zugbegleiter (55) den Koffer. Er holte sich sein ...

mehr