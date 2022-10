Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme dreister Diebe in Düsseldorf Hbf

Düsseldorf (ots)

Zwei Männer (23, 25) entwendeten im ICE 28 auf dem Weg von Frankfurt nach Düsseldorf am Donnerstagabend (27. Oktober) um 19.35 Uhr zwei Laptops. Landespolizisten auf privater Reise versetzten sich in den Dienst, nahmen die Diebe fest und übergaben sie an die Bundespolizei.

Die 23- und 25-jährigen algerischen Staatsangehörigen entwendeten einem Zugbegleiter (55) den Koffer. Er holte sich sein Eigentum zurück und wurde anschließend durch die zwei Männer angegriffen. Drei zivile Landespolizisten bemerkten die Auseinandersetzung, gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen und griffen ein. Der Zugbegleiter erhielt seinen Koffer zurück.

In Düsseldorf Hbf wurden die beiden Diebe an die Bundespolizei übergeben. Ein weiterer Geschädigter (25) meldete sich und gab an, dass sein Laptop auf der Zugfahrt abhandengekommen sei. Als die Beamten den mitgeführten Koffer eines Tatverdächtigen durchsuchten, stießen sie auf das Eigentum des 25-Jährigen und übergaben es ihm. Sie fanden einen weiteren Laptop, der beschlagnahmt wurde.

Beide Tatverdächtige wurden festgenommen und der Dienststelle zugeführt. Der 23-Jährige entzog sich der Mitnahme, schlug seinen Kopf gegen eine gläserne Werbetafel, versuchte zu flüchten und schlug und trat nach den Beamten. Einen Beamten biss er ins Bein. Beide Männer versuchten sich in den Gewahrsamszellen zu verletzen. Nach einer angeordneten Blutentnahme wurden die Trickdiebe an das Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Düsseldorf übergeben.

Eingesetzte Beamte blieben unverletzt. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren wegen des gemeinschaftlich begangenen Diebstahls, wegen der gefährlichen Körperverletzung, der Körperverletzung, des tätlichen Angriffs sowie des Widerstandes eingeleitet. Im Laufe des heutigen Tages werden sie einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell