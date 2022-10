Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bruder verhindert Haft - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen verurteilten Urkundenfälscher

Dortmund (ots)

Heute Morgen (27. Oktober) nahmen Bundespolizisten am Flughafen Dortmund einen 31-Jährigen fest. Der Mann war vom Amtsgericht Schweinfurt zu 100 Tagessätzen verurteilt worden. Sein Bruder übernahm die geforderte Geldstrafe und verhinderte so, dass der Mann in Haft ging.

Gegen 7:15 Uhr kontrollierten Bundespolizisten bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Bukarest einen rumänischen Staatsbürger. Dabei stellten die Beamten fest, dass ihn die Staatsanwaltschaft Schweinfurt per Haftbefehl suchte. Das Amtsgericht in Schweinfurt hatte den Mann Ende vergangenen Jahres wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt.

Zunächst konnte der 31-Jährige den geforderten Geldbetrag inklusive Kosten in Höhe von 5.100 Euro nicht aufbringen. Er kontaktierte jedoch seinen Bruder und konnte diesen überreden, die Summe persönlich bei der Bundespolizei am Dortmunder Flughafen zu begleichen.

