Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Brand einer Ölheizung in einer Werkstatt++

Oldenburg (ots)

Am 24.12.(Heiligabend)gg.20:10 Uhr gerät in einer Werkstatt/Garage in 26655 Westerstede OT: Hüllstede eine Ölheizung in Brand und löst einen Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren Westerstede, Linswege und Elmendorf aus. Die Anwohner werden durch ein Knallgeräusch auf den Brand aufmerksam und wählen den Notruf. Durch die sofort alamierten 40 Feuerwehrkräfte kann der Brand schnell gelöscht werden. Ein Gebäudeschaden ist lt. Angaben des Ortsbrandmeisters nicht entstanden. Ursächlich für den Brand könnte eine Verpuffung in der Ölheizung sein. Durch die Verpuffung entsteht an Inventar und Maschinen ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. Weitere Ermittlungen der Polizei dauern an.

